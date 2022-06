Italia-Ungheria, probabili formazioni: Mancini punta su Gnonto. L’ex Palermo Sallai…

Serata di Nations League per il ct Roberto Mancini, che servirà come banco di prova per testare i volti nuovi della nuova Italia, dopo le buone impressioni destate nell'ultima sfida contro la Nazionale tedesca. Probabile esordio dal primo minuto per il giovane esterno offensivo dello Zurigo, Wilfried Gnonto, che ha ben figurato al suo esordio contro la Germania, confezionaldo l'assist per il gol del momentaneo vantaggio azzurro siglato dal romanista Pellegrini. Per completare la linea d'attacco, il commissario tecnico valuta la riconferma del centravanti del SassuoloScamacca, come terminale offensivo, supportato dal compagno di club Raspadori. Sulla linea di centrocampo, il romanista Cristante sembrerebbe l'unica riconferma del reparto rispetto al match contro i tedeschi, con Locatelli e Barella che dovrebbero rilevare Frattesi e Tonali. Per quanto concerne il reparto arretrato, confermato l'impiego tra i pali di Donnarumma, che potrebbe vedere davanti a lui una linea difensiva composta da Di Lorenzo, G. Mancini,Bastoni e Spinazzola. Per il laterale mancino della Roma sarebbe l'esordio dal primo minuto in maglia azzurra dopo l'infortunio della fase finale di Euro 2020 contro il Belgio.