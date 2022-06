Italia-Ungheria, Mancini: “La gara con la Germania ci darà forza. Gnonto? Noi…”

"Io spero che facciano una bella gara come a Bologna. Con tanto cuore e grinta. Spero che la squadra riesca a fare una buona partita e giocare bene. Gnonto? Parte dall'inizio. Facendo anche i conti che fra quattro giorni giochiamo in Inghilterra e poi dopo tre giorni in Germania. Dobbiamo valutare bene le forze di ragazzi che hanno giocato neanche tre giorni fa. Germania? La partita giocata contro una delle migliori formazioni del momento, non era scontato. Ci può dare forza per le prossime partite. L'Italia è una squadra che ha vinto il campionato europeo dopo 50 anni. Poi è successo quello che è successo. Se uno dovesse scegliere fra arrivare quarti o ottavi in Europeo e Mondiale, io avrei scelto di vincere qualcosa"