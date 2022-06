Italia-Ungheria 2-1, Mancini torna a sorridere: decidono Barella e Pellgrini

L'Italia torna a vincere dopo il ko con l' Argentina nella "Finalissima" e il pari nella prima giornata di Nations League con la Germania . Gli azzurri superano 2-1 l' Ungheria di Marco Rossi al "Manuzzi" di Cesena , in rete nel primo tempo Barella e Pellegrini , e si portano al primo posto del gruppo 3.

Dopo un primo quarto d'ora di studio, la prima occasione è di marca italiana con il colpo di testa di Gianluca Mancini, parato egregiamente dal portiere ospite. Cinque minuti più tardi si esalta Donnarumma sulla conclusione dell'ex PalermoSallai, primo tiro pericoloso anche per l'Ungheria. Alla mezz'ora vantaggio degli azzurri con il tiro violento di Barella, che raccoglie l'assist di Spinazzola e scarica in porta dal limite dell'area. Il raddoppio arriva allo scoccare del 45' con Pellegrini, imbeccato bene da Politano in area.