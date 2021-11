Irlanda-Italia, l’ex Palermo Lorenzo Lucca porta in vantaggio gli Azzurrini al 30′

L'ex bomber del Palermo Lorenzo Lucca ha portato in vantaggio l'Italia di Nicolato nel match contro l'Irlanda

L'Italia Under 21 è passata in vantaggio al minuto 30' grazie al gol dell'ex Palermo Lorenzo Lucca. Il centravanti in forza al Pisa è stato il più lesto di tutti nell'area di rigore dell'Irlanda e ha freddato Maher nella gelida cornice di Dublino. Il match è valido per le qualificazioni agli Europei di categoria e portare a casa i tre punti è di vitale importanza per gli Azzurrini del commissario tecnico Paolo Nicolato.