Italia Under 21, esordio in azzurro per Lucca: l’ex Palermo rileva Colombo al 68′

Esordio per Lorenzo Lucca con l'Iitalia Under21. L'ex attaccante del Palermo, oggi in forza al Pisa in Serie B è subentrato al 68' al rilevando l'aurore del gol dell'1-0, Lorenzo Colombo. Per il centravanti di Moncalieri maglia azzurra numero 16

L'ex centravanti del Palermo, oggi in forza al Pisa in Serie B è entrato al 68’ rilevando il compagno di Nazionale, Lorenzo Colombo - autore del gol del momentaneo 1-0 -, nel corso del match contro il Montenegro. Per l'attaccante di Moncalieri maglia azzurra numero 16