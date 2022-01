Italia, ultimo allenamento a Coverciano: concluso lo stage degli Azzurri

All’ora di pranzo i giocatori hanno fatto rientro ai loro club di appartenenza in vista della ripresa del campionato

Si è concluso oggi all’ora di pranzo, a Coverciano, lo stage che per due giorni e mezzo ha dato a Roberto Mancini anche l’occasione di "vedere e valutare ragazzi che non erano mai stati convocati o che era da tanto che non rientravano nel giro della Nazionale", le parole pronunciato dallo stesso commissario tecnico della Nazionale italiana in sede di conferenza stampa.