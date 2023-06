Italia U21, Salvatore Esposito: “Noi tra i più forti, così puntiamo all’Europeo”

"Siamo l’Italia. Siamo tra le più forti del torneo e dobbiamo ambire al massimo traguardo. Teniamo i piedi per terra perché abbiamo un girone di fuoco, con Francia, Svizzera e Norvegia, ma è giusto avere aspettative alte, con umiltà e senza presunzione. Sono molto credente e pure scaramantico. Avevo fatto un fioretto per la salvezza e non è andata, quindi stavolta nessun fioretto per l’Europeo. Mi hanno sempre definito un giovane vecchio. Porto la mia esperienza, lo spirito di sacrificio e le mie punizioni. Il mio idolo era Totti, mi sono sempre voluto migliorare in questo fondamentale. In un torneo come questo può essere un’arma letale", ha concluso il più grande dei tre fratelli Esposito.