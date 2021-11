Italia U21-Romania, Nicolato: “Orgoglioso di questo gruppo, ha dimostrato maturità”

Il commissario tecnico dell'Italia U21, Paolo Nicolato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine dell'amichevole contro la Romania

Paolo Nicolato, commissario tecnico della nazionale italiana U21, è intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" al termine dell'amichevole contro i pari età della Romania. Gli Azzurrinihanno vinto per 4-2 il match, dopo esser andati sono di due gol nel primo tempo. Nella seconda frazione è un super Canestrelli, autore di una tripletta, a relegare il successo all'Italia in vantaggio.