Italia U21-Romania 4-2,Azzurrini travolgenti: fa tutto Canestrelli, Lucca in panchina

Gli Azzurrini hanno superato per 4-2 la Romania nella sfida amichevole disputatasi in quel di Frosinone

L'Italia U21 ha superato per 4-2 la Romania nella gara amichevole disputatasi in quel di Frosinone. Gli Azzurrini hanno mostrato il talento di Simone Canestrelli, il difensore si è preso la scena procurando un'autorete e mettendo a segno addirittura una tripletta; l'altra rete azzurra porta la firma di Mulattieri. È rimasto a riposo l'attaccante del Pisa ed ex Palermo, Lorenzo Lucca, dopo l'ottima prestazione offerta nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei contro l'Irlanda.