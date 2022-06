Italia U21, Nicolato: “Svezia? Arriva al match meglio di noi. Carnesecchi out”

Le parole del commissario tecnico dell'Italia, Paolo Nicolato, in vista del match contro la Svezia

1 punto: è quanto divide l' Italia dall'obiettivo qualificazione a Euro 2023, che potrebbe essere centrato in occasione della sfida contro la Svezia in programma questo pomeriggio alle 18:00. Proprio in vista del delicatissimo match che andrà in scena tra poche ore, il ct Paolo Nicolato ha fatto il punto sul momento vissuto dagli azzurrini.

"A questo impegno non arriviamo al massimo della condizione e dovremo trovare risorse difficili da reperire. E' una partita molto difficile. Affrontiamo una squadra che sta meglio di noi, con giocatori che vengono da un campionato in corso ed hanno avuto un'intera settimana per recuperare. Noi abbiamo fatto la partita l'altro ieri, abbiamo fatto un viaggio, siamo arrivati qui, abbiamo tanti giocatori che probabilmente non hanno recuperato dalla gara precedente e quindi sarà una partita su cui dobbiamo anche scommettere, facendo dei cambiamenti perché sarà difficile e delicata. Sarà una partita dura sul piano fisico e mentale. Carnesecchi? L’unica cosa che sappiamo è che non sarà della partita. Poi ci saranno delle valutazioni mediche, non so ancora dire se sarà a disposizione poi per la partita di Ascoli".