Italia U21, Canestrelli euforico: “Esordio top! Lucca e Mulattieri stiano attenti”

Simone Canestrelli, difensore della nazionale italiana Under21, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara contro la Romania, in cui ha siglato una tripletta

Esordio in nazionale da incorniciare per Simone Canestrelli, difensore classe 2000 in forza al Crotone in Serie B. Il centrale dell'Italia U21, guidata dal Ct Paolo Nicolato, ha realizzato una tripletta nella gara contro i pari età della Romania consentendo agli azzurrini di rimontare il doppio svantaggio iniziale.Per Canestrelli anche due reti segnate nel campionato cadetto con il Crotone nelle prime dieci presenze, fattore che fa di lui un difensore con uno spiccato senso del gol.