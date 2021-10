Italia, Toni sponsorizza Lucca: “L’ho seguito, ha ampi margini di miglioramento”

Le parole dell'ex attaccante di Palermo e Bayern Monaco, Luca Toni, in merito all'esplosione di Lorenzo Lucca

L'Italia di Roberto Mancini ha superato per 2-1 il Belgio nella gara valida per la finalina di Nations League. Una vittoria che ha fatto ritrovare il sorriso all'intero ambiente azzurro dopo la sconfitta subita in casa contro la Spagna. In casa azzurra si pensa anche al futuro che in questo caso porta il nome di Lorenzo Lucca, l'ex Palermo adesso al Pisa sta disputando una stagione di alto livello. Al termine del match dell'Allianz Stadium proprio sul centravanti piemontese ha detto la sua, Luca Toni, opinionista Rai e grande ex del Palermo.