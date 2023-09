Italia, Toni: “A parte Immobile le punte non sono titolari in Serie A. Vlahovic…”

"Spalletti ha iniziato da poco, per fortuna è arrivata la vittoria con l'Ucraina, ne avevamo bisogno. C'è bisogno di tempo per il percorso, Spalletti col Napoli l'anno scorso ha fatto qualcosa di eccezionale: ci serve una Nazionale che torni protagonista, diamogli tempo con la speranza che crescano sempre più campioni. Ruolo del centravanti in azzurro? A parte Immobile ci sono giocatori che non sono titolari o non si trovano in squadre importanti. Sarebbe bello vederli in squadre da Champions. Però Raspadori sta facendo una strada importante, spero che possa trovare sempre più spazio a Napoli così ne trae beneficio la Nazionale".