Italia-Svizzera, nuova tegola per Mancini: out anche Chiellini

L'Italia perde un altro pezzo: Il difensore, tornato a Torino, sarà indisponibile per entrambe le partite degli azzurri

Nuova tegola per il ct azzurro Roberto Mancini, costretto a fare i conti con una nuova indisponibilità, in occasione della sfida di venerdì sera tra Italia e Svizzera: quella di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, che si era fermato nel riscaldamento prima di affrontare la Fiorentina, non è riuscito a risolvere il problema muscolare riscontrato.