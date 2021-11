Italia-Svizzera al Barbera: emessi quasi 8.000 biglietti. Le azzurre domani a Palermo

Il comunicato ufficiale diramato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio circa i dettagli della partita Italia-Svizzera che si disputerà al Renzo Barbera di Palermo

Mediagol (nic) ⚽️

"Italia-Svizzera, emessi quasi 8.000 biglietti per la sfida di Palermo. Dirigerà il confronto Stephanie Frappart

NAZIONALE A FEMMINILE

Il fischietto francese, che nel 2019 ha diretto la finale mondiale e la Supercoppa Europea maschile, arbitrerà lo scontro diretto tra le due squadre al vertice del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali

Cresce l’attesa per la sfida al vertice del Gruppo G di qualificazione ai prossimi Mondiali: ad oggi, sono 7.900 i biglietti emessi per Italia Svizzera, la partita che potrebbe dare una svolta decisa al girone e che si disputerà venerdì allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo (calcio d’inizio ore 17,30, diretta tv su Rai2). Già nei giorni scorsi era stato sottolineato dalle protagoniste azzurre il calore del pubblico siciliano, ricevuto in prima persona due anni fa, quando la Nazionale femminile affrontò al ‘Barbera’ la Bosnia in una gara di qualificazione ai prossimi Europei.

Questa volta il percorso delle ragazze di Milena Bertolini deve invece condurre ai Mondiali del 2023, quelli che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda, e per staccare il biglietto per la prossima Coppa del Mondo senza passare dai playoff, sarà necessario vincere il proprio girone di qualificazione. Al momento Italia e Svizzera guidano il raggruppamento a punteggio pieno, con dodici punti in quattro giornate.

Stephanie Frappart

Una gara di cartello, che - oltre a una cornice di pubblico di rilievo – potrà contare anche su una direzione di gara di assoluto livello internazionale: ad arbitrare il confronto sarà infatti la francese Stephanie Frappart, già fischietto della finale del Mondiale femminile del 2019, tra Stati Uniti e Paesi Bassi, e della Supercoppa Europa maschile, sempre del 2019, tra Liverpool e Chelsea. La quaterna arbitrale tutta francese sarà completata dalle assistenti Manuela Nicolosi ed Elodie Coppola, e dal quarto ufficiale, Savina Elbour.

Le Azzurre partiranno per Palermo domani, dopo la rifinitura e la classifica conferenza stampa della vigilia, che invece si terranno a Coverciano

Accesso allo stadio di Palermo. L'ingresso per assistere alla gara Italia-Svizzera è gratuito previa presentazione di un titolo di accesso, che sarà possibile scaricare collegandosi ai siti www.figc.it o www.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure di contenimento della pandemia. Ciascun utente potrà fare richiesta fino ad un massimo di 4 biglietti; i diversamente abili potranno fare richiesta di accredito collegandosi al sito www.vivaticket.it.

Come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, l'accesso agli eventi sportivi è consentito, per i maggiori di 12 anni, solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Norma Cinotti (Empoli), Manuela Giugliano (Roma), Maria Teresa Pandini (Inter), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).

Il programma di domani

Ore 10,15 – Allenamento MD-1 al Centro Tecnico Federale di Coverciano (aperto ai media i primi 15 minuti)

Ore 13 – Conferenza stampa (Ct e calciatrice) in collegamento zoom

A seguire, partenza della squadra per Palermo

Gruppo G, classifica*

Svizzera (4 partite disputate) e Italia (4) 12 punti, Romania (3) 6, Moldavia (2), Lituania (3) e Croazia (4) 0

*Le prime classificate dei nove gironi UEFA si qualificheranno direttamente ai Mondiali, che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023. Le seconde classificate nei vari raggruppamenti accederanno agli spareggi che decreteranno le ultime tre qualificate".

Questa la nota ufficiale della FIGC.