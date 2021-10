Italia-Svezia Under 21 1-0: primo gol in Nazionale per l’ex Palermo Lucca

In corso all'"U-Power Stadium" di Monza la sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2023 tra Italia e Svezia. Azzurrini secondi a 9 punti in cerca del primato contro la formazione scandinava, attualmente capolista a 10 punti

⚽️

Gol importantissimo per il neo attaccante dell'Italia Under 21, Lorenzo Lucca, che sigla la sua prima rete con la maglia della nazionale. L'ex Palermo sblocca la gara in corso all'U-Power Stadium di Monza, contro la Svezia. Il centravanti nativo di Moncalieri, attuale capocannoniere della Serie B con la maglia del Pisa, regala il momentaneo primato nel gruppo F di qualificazioni ai prossimi Europei 2023 Under 21, agli azzurrini allenati dal ct Nicolato.