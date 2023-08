Italia, Spalletti CT: l’ex Napoli incontra Gravina, domani l’annuncio? Le ultime

Nelle prossime ore, dunque, verranno sciolti i nodi che hanno caratterizzato la trattativa, dopo le dimissioni rassegnate domenica da Roberto Mancini , e perfezionati gli ultimi dettagli che porteranno alla definitiva fumata bianca. Una trattativa condizionata dalla clausola da pagare per liberare il tecnico dal contratto che lo lega al Napoli . "La speranza di Spalletti, e della Figc, al di là dei rapporti al momento tesissimi con la sua ex società, è poter addirittura dribblare l'onere di una controversia legale, assistito da suo figlio Samuele, avvocato che si avvale della collaborazione dello studio legale milanese Gattai e Minoli Partners. Se sarà inevitabile affrontarlo, ovviamente sarà spalleggiato anche dai legali della Figc, al momento fuori dai giochi perché estranei alla vicenda. E con la stessa Federazione, a quel punto, Spalletti analizzerà più nello specifico il discorso, finora affrontato senza andare a fondo, della manleva relativa all'eventuale corresponsione della penale prevista dalla clausola del suo vecchio contratto con il Napoli", scrive la Rosea.

Intanto, anche Spallettidovrebbe ricoprire il ruolo di supervisore delle tre nazionali principali, dunque anche Under 20 e Under 21: Solo accennato, invece, il discorso relativo allo staff: se ne riparlerà con ogni probabilità durante l'incontro, ma non sono attese sorprese. Con Spalletti lavoreranno il suo vice "storico" Marco Domenichini, il preparatore atletico Francesco Sinatti, ed un assistente tecnico fra Daniele Baldini e Alessandro Pane (forse entrambi). Confermate, invece, le scelte federali: Andrea Barzagli che si occuperà della fase difensiva, oltre al tattico Antonio Gagliardi. Gigi Buffon sarà il capodelegazione. Da valutare le posizioni del team manager Lele Oriali e di Alberto Bollini.