Italia, Spalletti: “Centravanti? C’è anche Kean. Chi è poco stimolato stia a casa”

"Problema centravanti per la Nazionale? Innanzitutto va detto che quei giocatori che hanno bisogno di essere stimolati possono stare a casa, io non stimolo nessuno. Se convoco giocatori e poi devo pure stimolarli vuol dire che ho sbagliato a chiamarli". Così Luciano Spalletti , intervenuto ai microfoni della stampa a margine della consegna della Panchina d'Oro . Fra i temi trattati dal commissario tecnico della Nazionale italiana anche le possibili soluzioni in attacco in vista dei prossimi impegni ufficiali.

"La maglia della Nazionale è la più bella di tutti, devi essere tu ad avere le motivazioni. Parlando di attaccanti, non dimentichiamo che c'è anche Kean, perché ha fatto vedere di essere un calciatore forte. Bisogna cogliere certe opportunità all'interno delle convocazioni, avere giocatori che possono coprire anche altri ruoli diventa fondamentale. E diventa fondamentale non sentirmi dire che questo calciatore se è in condizione, se è in forma, però c'è la partita che la può risolvere da solo... Io ho solo una gara da far bene, ho bisogno delle certezze. Vieni qui, pettinato a festa, mettendo a disposizione tutto quanto per quella partita lì, non che io debba sperare che si abbia il vento a favore oppure il campo in discesa. Il campo è pari, dobbiamo essere al loro livello".