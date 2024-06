Italia, Spalletti: “Barella out. Gruppo unito segreto per creare squadra forte”

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, in vista dell'amichevole di questa sera.

"Ci sono un paio di giocatori affaticati, ma sono affaticamenti naturali, proprio perché abbiamo un margine di tempo non li rischieremo. Uno di questi è Barella: stasera starà fuori per non andare incontro a delle spiacevoli notizie. Barella si è allenato benissimo, possiamo gestire la cosa, basta un giorno di recupero o due e va a posto".

Sono queste le parole di Luciano Spalletti, intervenuto in sede di conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro la Turchia in vista di Euro 2024, in programma allo stadio "Dall'Ara" di Bologna questa sera alle ore 21:00.

"Improvvisazione? Sì, noi la andiamo a ricercare: magari c’è meno fantasia, meno tecnica in un elemento solo, però abbiamo più fantasia e più tecnica in tutti gli altri. Quello che manca nell’assolo di uno, diventa ancora più incisivo e forte se ce l’hanno un po’ tutti, perché da tutti può venire fuori la soluzione importante. Può succedere che un giocatore venga a mancare a livello di prestazione in una partita: se però quella qualità ce l’hanno anche tutti gli altri, è più facile ritrovarla in altri elementi di un altro reparto e da lì può arrivare la soluzione per vincere la partita. Chiesa è uno di quei giocatori che ha la vampata fulminea che ti abbrustolisce. Zaccagni è un altro che ha una deliziosa qualità tecnica nello stretto abbinata a estro e fantasia.Orsolini ha lo strappo nell'uno contro uno che ti lascia secco e ti dà soluzioni nuove. Siamo a posto".

Sul gruppo: "È un bellissimo gruppo, proprio come si sperava di riuscire a crearlo. C’è questa compattezza, questa unione, questa amicizia che è fondamentale per noi per riuscire a fare una squadra forte. Ce lo dice la nostra storia, lo zoccolo duro della forza del collettivo è stata una base per costruire i nostri passati successi. Voci di mercato? È immancabile che qualcuno si porti dietro anche qualcosa che c’è al di fuori. Però mi sembra troppo forte il richiamo di questa competizione per poter lasciare spazio a cose che te la vanno a inquinare".