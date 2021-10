Italia-Spagna, Mancini: “Sto studiando un piano offensivo, Dimarco l’ho scoperto io”

Le parole del commissario tecnico dell'Italia intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spagna

L'Italia si appresta a disputare la semifinale di Nations League in programma in quel di San Siro nella sera di mercoledì 6 ottobre. Gli Azzurri dovranno vedersela contro la Spagna di Luis Enrique, si ripete dunque la sfida che ha visto le due nazionali scontrarsi a Euro 2020. Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida contro gli iberici.