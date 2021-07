Italia-Spagna, Mancini: “È stata una partita dura, loro maestri del palleggio”

Le parole del commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, al termine della semifinale di Euro 2020 vinta contro la Spagna

L' Italia supera ai calci di rigore la Spagna e vola in finale di Euro 2020. Dopo l'1-1 dei 90 minuti firmato dalle reti di Chiesa e Morata , a decidere la sfida sono stati i tiri dal dischetto che hanno premiato la freddezza azzurra. Le parole del commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini , nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport.

"Credevo nei giocatori che avevamo nonostante tutti ci credessero poco, siamo riusciti a afre buone cose e dato delle soddisfazioni agli italiani ma manca l'ultimo tassello. È stata una partita dura questa contro la Spagna, sono dei maestri del possesso palla. Siamo alla finale, adesso abbiamo quattro giorni per recuperare e poi vedremo cosa accadrà. Sapevo che sarebbe spara una partita dove si sarebbe sofferto, ci hanno messo in difficoltà nei 90 minuti poi nei supplementari non tanto".