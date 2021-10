Italia-Spagna, Mancini avverte i suoi: “Ogni partita è un esame”

Le dichiarazioni del ct dell'Italia, Roberto Mancini, in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna

" Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l'Europeo, ora i ragazzi hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio . Speriamo di fare una buona semifinale e se possibile anche una buona finale. Sono le quattro migliori europee, per noi è importante la Nations League. Nuovi innesti? Ce ne sono tanti di giovani, bisogna dare la possibilità a tutti i ragazzi di potersi esprimere. Essendo giovani, di errori se ne possono fare. Abbiamo il problema che le partite coincidono con l'Under 21 ed è importante anche per la qualificazione alle Olimpiadi. In Italia poi ogni partita è un esame, puoi vincere un europeo o un mondiale ma la partita dopo devi vincere ed è giusto così. I ragazzi però hanno fatto tutto bene finora".

Il Ct si è poi espresso sulla proposta di far giocare i Mondiali ogni due anni: "Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che aspettarlo quattro anni diventava un'emozione. Farlo ogni due, c'è il rischio che diventi una cosa normale. Donnarumma? Ha fatto una grande partita in Champions (contro il City, ndr), è il più grande portiere del mondo in questo momento e sebbene al Psg ci sia un altro grande portiere (Navas, ndr) non credo resterà ancora a lungo in panchina. Penso che possa aiutare il Psg a vincere la Champions. Continuità? Non credo sia un problema per la Nazionale"