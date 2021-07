Italia-Spagna, Donnarumma: “Mi godo il momento. Rigori? Conta anche l’istinto”

Le parole dell'estremo difensore azzurro al termine del match che ha vinto l'Italia battere la Spagna ai rigori nella semifinale di Euro 2020

"Ero sereno perché sapevo di poter aiutare la squadra che è stata fantastica. Ringrazio tutti, la gente, noi che ce l’abbiamo messa tutta e ora manca l’ultimo passo per raggiungere il nostro sogno. Spagna? Sono fortissimi, però questa Italia ha un cuore grande, non molla mai e non molla niente e si è visto in campo dove abbiamo sofferto fino all’ultimo. Ci hanno messo in grande difficoltà oggi. Finale? Non parlo, non parlo. Mi godo il momento e poi ci penseremo. Sappiamo da dove siamo partiti e da dove sono partito io. In quel momento c'era tutto, sono in una finale dell'Europeo. Con la forza del gruppo ce l'abbiamo fatta. I portieri che mi hanno preceduto hanno fatto la storia in azzurro, ce la metterò tutta cercando di batterli. Le emozioni non si possono descrivere, per la testa mi sta passando qualsiasi cosa. Me la godo con i compagni, e dedico la vittoria a Spinazzola. Con i preparatori guardiamo sempre tutto, ma poi c'è anche l'istinto".