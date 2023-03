Italia, senti Lo Monaco: “Retegui non più forte di Brunori, dovevamo convocare altri”

Pietro Lo Monaco , ex direttore sportivo del Palermo e del Catania tra le altre, ha affrontato anche il tema della convocazione nella Nazionale italiana di Mateo Retegui , intervenuto a Radio FirenzeViola , durante la trasmissione Firenze in campo. Di seguito le sue dichiarazioni:

"L'Argentina ha fatto esordire subito dei 2005, qui prendiamo un '98 mai preso in considerazione dalla nazionale argentina. È un buon giocatore, ma non fa la differenza. Dovevamo prendere altri giocatori, non Toloi o Retegui, forse stiamo sbagliando qualcosa. Retegui non ha mai giocato in Italia, è partito bene quest'anno, ma non è niente di più di Brunori o Colombo".