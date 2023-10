Italia: seduta mattutina, poi la partenza per Bari. Spalletti convoca El Shaarawy

Allenamento a Coverciano per la Nazionale in vista della sfida contro Malta, in programma sabato sera al "San Nicola".

Proseguirà questa mattina la preparazione degli Azzurri alla sfida contro Malta, in programma sabato sera al "San Nicola" di Bari. Allenamento a Coverciano per la Nazionale, che nel pomeriggio si trasferirà in Puglia. Intanto, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato Stephan El Shaarawy dopo il caso scommesse che ha scosso ieri l'Italia. Con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo che hanno lasciato il ritiro.

Il calciatore della Roma - informa la Federazione - sta raggiungendo il Centro Tecnico Federale e sarà a disposizione per la seduta di allenamento in programma alle ore 11:00. L’attaccante torna in Nazionale due anni e mezzo dopo l'ultima convocazione in occasione delle gare con Bulgaria e Lituania del marzo 2021.

Di seguito, l'elenco aggiornato dei convocati: — Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

