Italia, Roberto Mancini rinnova fino al 2026: le parole del CT e di Gabriele Gravina

E’ ufficiale: Roberto Mancini rinnova con l’Italia.

Nel dettaglio, l’ex allenatore fra le altre di Lazio e Inter ha firmato un contratto che lo legherà agli azzurri fino a luglio 2026. “È un investimento della federazione per il futuro, e che dovevamo ai tifosi”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale dopo aver annunciando il prolungamento del contratto con il CT. “Sono molto contento, perché come Roberto sa, era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro”, ha concluso.

“Sono molto felice, ringrazio la Federazione e il presidente Gravina. È un bellissimo momento, ci saranno tante manifestazioni. Non è semplice vincere ma stiamo portando avanti un lavoro che sta dando i suoi frutti, abbiamo tanti giovani su cui puntare. La nostra speranza è che questo lavoro possa dare i frutti molto velocemente, anche se a volte bisogna aspettare un po’ di più. Abbiamo messo insieme un’ottima squadra, serve anche un po’ di fortuna per vincere però. Vogliamo dire la nostra negli Europei e porre le basi per i Mondiali”, le parole di Mancini.