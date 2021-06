Italia, richiesta alla Uefa di sostituire Pellegrini: pronto Castrovilli. I dettagli

Nuova tegola per il CT dell'Italia Roberto Mancini: guaio muscolare per Lorenzo Pellegrini

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Pellegrini si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali. Una vera e propria tegola alla vigilia dall'esordio contro la Turchia, in programma venerdì sera allo Stadio "Olimpico". Per questo motivo, la Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore, che resterà comunque nel gruppo della Nazionale che si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro dalla Uefa, si aggregherà al gruppo il centrocampista Gaetano Castrovilli.