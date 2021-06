Italia-Repubblica Ceca, Mancini: “Ottimo test, adesso ne mancano 7 per vincere”

Volto disteso per il CT dell'Italia, Roberto Mancini, dopo il poker alla Repubblica Ceca

A margine del successo per 4-0 sulla Repubblica Ceca , il ct dell' Italia , Roberto Mancini , ha analizzato dalla sala stampa del'"Dall'Ara" la meritata e bella vittoria degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

SUI 4 GOL - "I ragazzi ora devono stare tranquilli come han sempre fatto. Se giochiamo bene possiamo far bene, mancano sette partite da vincere, è ancora lunga...".

GERARCHIE - "Tutti i giocatori sono importanti per l'Europeo. Sia Immobile che Belotti sono importanti per noi".

A LAVORO - "C'è sempre da migliorare tutto, siamo giovani, dobbiamo migliorare in tutto. Ci sono state cose meno buone, bisogna lavorare su questo ora. Siamo una squadra ma la base di lavoro è buona per tutto".

BALLOTTAGGI -"Emerson aveva bisogno di giocare, non ha giocato molto ultimamente. Chiesa può giocare a destra o sinistra, se cambiamo qualcosa non ci sono problemi. Tutti sanno essere importanti e giocare bene. Se cambiamo Ciro col Gallo non cambia niente, la squadra gioca insieme da tempo e si conosce bene".