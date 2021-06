Italia-Repubblica Ceca 4-0: azzurri brillanti e sul velluto. Il poker è servito!

Italia in scioltezza, a sette giorni dall'esordio ad Euro2020 contro la Turchia

Termina 4-0 l'ultima amichevole disputata dall'Italia di Roberto Mancini, a pochi giorni dall'inizio di Euro2020. Test brillante della Nazionale azzurra che grazie alle quattro reti siglate questa sera al "Dall'Ara" di Bologna, asfaltano la Repubblica Ceca. Per gli azzurri apre le marcature Ciro Immobile che segna il primo gol della serata al 23'. Il raddoppio arriva a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco con Nicolò Barella che sigla il gol del 2-0 azzurro al 42'. La ripresa ha lo stesso copione del primo tempo e gli azzurri trovano in scioltezza la rete del 3-0, questa volta in gol Lorenzo Insigne che insacca la sfera alle spalle dell'estremo difensore ceco al 66'. A mettere il sigillo al match il quarto gol azzurro realizzato al 72' e che porta la firma di Domenico Berardi. Italia in scioltezza quindi a sette giorni dall'esordio ad Euro2020.