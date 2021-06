Italia-Rep. Ceca, Mancini: “Pessina, scelta dolorosa. Raspadori? E’ il futuro

Conferenza stampa della vigilia per il CT azzurro, Roberto Mancini, in vista del test contro la Repubblica Ceca

E' giorno di vigilia di ultimo test Europeo per l' Italia di Roberto Mancini che domani sfiderà in amichevole la Repubblica Ceca al "Dall'Ara" di Bologna, calcio d'inizio alle ore 20,45. Dal media centre di Casa Azzurri, nel ritiro di Coverciano, queste le parole del ct azzurro.

Ci parla della divisa chiara, che si è ispirata a quella dell'82? - "Non so se sia stata quella la motivazione... Ci hanno dato questa divisa e l'abbiamo messa. Se mi piace? Sì, sì...".

RASPADORI - "E' diverso da Ciro e dal Gallo, potrebbe essere il futuro della Nazionale. Ha qualità straordinarie, è stata l'unica motivazione. Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l'ho portato solo per questo. Credo che possa far bene in Nazionale".