Italia, rebus Mancini: in pole Fabio Cannavaro con Lippi se il CT lascia. Le ultime

Il futuro di Roberto Mancini è un rebus: In caso di dimissioni, c’è l’ipotesi dell’ex Pallone d’oro affiancato da Marcello Lippi

Quale futuro per Roberto Mancini? "Come la vittoria di luglio scorso credo sia stata la cosa più bella che ho avuto a livello professionale, questa è la più grande delusione. Ora è difficile parlare delle prossime settimane o dei prossimi mesi, deve passare un po' di tempo. Ma la squadra è fatta da giocatori bravi e può avere un grande futuro". Sono queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal commissario tecnico della Nazionale italiana dopo la sconfitta rimediata fra le mura del "Renzo Barbera" contro la Macedonia del Nord. Restando a casa dal Mondiale per la seconda volta di fila.