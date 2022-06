Italia, Raspadori: “Stiamo ritrovando entusiamo, vogliamo ricostruire e ripartire”

Sale l'attesa per Italia-Germania, match in programma questa sera alle 20:45, valido per la 4ª giornata del Gruppo A3 di Nations League. Intervenuto da Moenchengladbach, a poche ore dal fischio d'inizio della sfida, l'attaccante azzurro Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di "Sky Sport" facendo il punto sul momento vissuto dalla squadra.