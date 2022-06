Italia, quanti giovani per ripartire: i convocati di Mancini per la Nations League

Si avvicinano gli impegni di Nations League per l’Italia, vogliosa di ripartire dopo la sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina. Ricominciare dai giovani, questo il mantra di Roberto Mancini, che per risollevare nuovamente la...

Si avvicinano gli impegni di Nations League per l'Italia, vogliosa di ripartire dopo la sconfitta nella Finalissima contro l'Argentina. Ricominciare dai giovani, questo il mantra di Roberto Mancini, che per risollevare nuovamente la Nazionale azzurra da un momento storicamente catastrofico ha per certi rivoluzionato la lista dei convocati per le prossime sfide in Nations League.