Italia, prove anti-Inghilterra: Bonucci verso il forfait, Retegui dal 1′? Le ultime

Allenamento di rifinitura a Coverciano ed ultime prove anti-Inghilterra per l'Italia di Roberto Mancini. Domani, giovedì 23 marzo, gli Azzurri affronteranno fra le mura dello Stadio "Maradona" gli uomini di Gareth Southgate nel match valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Alle ore 15:00 circa, l'Italia ha lasciato la sede del ritiro per trasfersi in quel di Napoli dove, nel pomeriggio, una delegazione faranno visita ai bambini del Santobono Pausilipon.