Italia, Nicolato su Lucca: “L’Ajax un grande passo, crescerà tanto. Lui come Haller!”

"Per lui è stato un anno difficile da gestire, ha ricevuto tante, forse troppe attenzioni". Così Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale italiana U21 intervenuto in merito al recente passaggio di Lorenzo Lucca tra le fila dell'Ajax. L'ex centravanti del Palermo è il primo italiano della storia ad approdare nel club olandese, ma ciò che fa notizia - anche se per tempi e modalità ormai non così tanto - è la scelta del classe 2000 di lasciare l'Italia per cercare fortuna all'estero.

Una decisione che Nicolato - intervistato alle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport - ha definito "propedeutica" per la crescita del ragazzo, che arriva inevitabilmente da una stagione complessa, durante la quale attenzioni e riflettori del panorama calcistico italiano sono stati puntati in maniera importante su di lui. Ecco, di seguito, un estratto dell'intervista rilasciata dal tecnico dell'Italia U21: "Lorenzo è partito molto bene nella stagione scorsa, si è guadagnato la Nazionale perché l’ha meritata e spero se la meriti ancora. Non vogliamo escluderlo, le porte sono sempre aperte. Abbiamo sempre bisogno di giocatori bravi, e lui ha qualità importanti. Spero torni con noi, anche perché non è che produciamo tantissimi attaccanti. Ha avuto una grande esposizione poi il suo rendimento è calato, anche nel Pisa. La Nazionale è anche una questione di momenti, dobbiamo capitalizzare chi sta meglio e ci dà più garanzie. Seguiamo tutti e lui lo seguiamo con attenzione, lo abbiamo fatto esordire noi in azzurro, siamo convinti delle sue qualità. Spero che questa esperienza all’estero lo aiuti a maturare".

LA SCELTA AJAX

"Dal punto di vista della costruzione del calciatore, soprattutto sulla tattica individuale, stiamo parlando di una società top, che fonda la propria sussistenza proprio sulla produzione continua di giocatori grazie a un settore giovanile all’avanguardia. Lorenzo troverà maestri all’altezza. Dal punto di vista tecnicoLucca assomiglia un po’ a Sebastian Haller, il centravanti che l’Ajax ha appena ceduto al Borussia Dortmund. Sono curioso e contento, anche per noi: più giocano, i nostri ragazzi, meglio è. Anche perché per noi uno di 22 anni è giovanissimo, all’estero alla stessa età ha un centinaio di presenze in massima divisione".