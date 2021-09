Italia, Mancini verso Nations League e Qatar 2022: l’ex Palermo Lucca tenta il ct

La suggestione Lorenzo Luca in chiave Nazionale, prende sempre più corpo nella testa del ct dell'Italia Roberto Mancini. Il centravanti ex Palermo potrebbe essere nella lista dei 23 già dalle Final Four di Nations League

A poco più di due mesi dalla vittoria dell'Europeo 2021, il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, riflette sul futuro e si appresta a prendere in esame nuovi profili di prospettiva da integrare nella sua Italia, in vista del Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. L'ex tecnico di Inter e Manchester City si trova adesso ad affrontare un dolce problema in seno alla selezione azzurra, quello dell'abbondanza.

Se ad Euro 2020 le rose per ogni singola nazionale erano allargate a ventisei componenti, nella fase finale di Nations League i calciatori arruolabili saranno ventitré, con un ampio margine di candidati alla convocazione e con dei tagli ai quali il ct azzurro dovrà necessariamente ricorrere. In vista delle sfide in programma mercoledì 6 ottobre, contro la Spagna - in una sorta di replay della semifinale disputata a Wembley - e poi domenica 10 ottobre la finale, contro una tra Francia e Belgio, Roberto Mancini sembrerebbe avere tutte le intenzioni di voler sorprendere ancora nelle scelte. Già nella fase finale dell'Europeo il ct azzurro ha sbalordito e non poco, scegliendo giovani di talento come Pessina e Raspadori. Oltre che al ritorno di Alessandro Tonali, tra le note positive di questo avvio di campionato di Serie A con la maglia del Milan, adesso pare che il commissario tecnico stia pensando, ad una vera sorpresa che riguarderebbe il reparto offensivo.

Come riporta il noto quotidiano sportivo nazionale "La Gazzetta dello Sport", da tempo Roberto Mancini valuta una suggestione "baby" simile a quella adottata con Raspadori. Sul suo taccuino sembra infatti esserci il nome dell'ex centravanti del Palermo, Lorenzo Lucca, attaccante boa di ventuno anni e 2,01 metri d’altezza, attualmente in forza al Pisa, in Serie B. Forte fisicamente, ottimo feeling col gol, partecipa al gioco, di testa le prende tutte, l'attaccante di Moncalieri sembra fatto apposta per l'Italia di Mancini. Magari è difficile che si aggiunga adesso, ma entro fine anno respirerà il millennials potrebbe respirare l'aria della Nazionale maggiore e non dell'Under 21. Con Mancini mai dire mai, ed il ct potrebbe aggregare anche più di ventitré calciatori, certamente non schierabili in Nations League ma utili per il gruppo e per entrare nella nuova atmosfera . "Il progetto Qatar 2022 è cominciato", scrive la rosea.