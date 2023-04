Italia, Mancini: “Troppi stranieri in Serie A, così fare il ct diventa complicato”

Nelle recenti qualificazioni ai prossimi Europei, la Nazionale italiana ha collezionato una sconfitta e una vittoria rispettivamente contro Inghilterra e Malta. Hanno fatto discutere le convocazioni del commissario tecnico, Roberto Mancini, a causa di alcune esclusioni poco digerite dagli stessi calciatori. Il ct ha sottolineato più volte come sia difficile trovare nuovi talenti per la nazionale, visto il sempre maggior numero di stranieri che calcano i campi dei tornei maggiori in Italia. Lo stesso Mancini, ospite dell'evento "All inclusive, nessuno escluso" a Schio, ha ribadito il concetto. Di seguito le sue dichiarazioni: