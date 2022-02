Italia, Mancini sicuro: “Vogliamo il Mondiale, possiamo vincerlo”

Le dichiarazioni del ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, sul primo impegno degli azzurri ai playoff

Suona la carica il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in vista del primo impegno dell'Italia ai playoff contro la Macedonia del Nord che andrà in scena tra poco più di un mese a Palermo. Intervenuto in collegamento al forum "Bellezza e Sostenibilità" per il Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, il ct azzurro, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra, non nascondendo le sue ambizioni.