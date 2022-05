Italia, Mancini convoca l’ex Palermo Lucca per stage a Coverciano

L'Italia ricomincia dai giovani. Questi i due gruppi dei convocati di Roberto Mancini per lo stage a Coverciano dal 24 maggio

Per questo primo stage Mancini ha deciso di non chiamare i calciatori impegnati nei play off di Serie B - ad eccezione di Lucca (Pisa), la cui convocazione è subordinata all’andamento della competizione - nei play off di Serie C e nei play off del Campionato Primavera nonché i giovani della Roma che potrebbero essere convocati in occasione della finale di Conference League con il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio a Tirana.