Italia-Malta, Zaccagni e Chiesa saltano match di Bari. El Shaarawy in ballottaggio

Due azzurri in meno per Spalletti che, dopo Zaniolo e Tonali, perde per motivi diversi anche Chiesa e Zaccagni. Le scelte verso Italia-Malta.

Proseguirà questa mattina la preparazione degli Azzurri alla sfida contro Malta , in programma sabato sera al "San Nicola" di Bari . Allenamento a Coverciano per la Nazionale , che nel pomeriggio si trasferirà in Puglia. Intanto, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato Stephan El Shaarawy dopo il caso scommesse che ha scosso ieri l' Italia . Con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo che hanno lasciato il ritiro.

Ci sono altri due giocatori che non prenderanno parte alla sfida valida per la qualificazione agli Europei del 2024 non per vicende extra campo, bensì per infortunio. Mattia Zaccagni, attaccante esterno della Lazio, resterà al Centro Tecnico Federale, dove proseguirà ad allenarsi con uno staff dedicato. Federico Chiesa, stella della Juventus, tornerà a Torino dal momento che le sue attuali condizioni non possono garantire la propria presenza nemmeno per il match di Wembley contro l'Inghilterra in programma martedì.