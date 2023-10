Italia-Malta, Federico Gatti in tribuna al “San Nicola”: ecco il motivo

La sfida valevole per le qualificazioni a Euro 2024 è in programma alle ore 20:45 a Bari: le ultime.

Federico Gatti non scenderà in campo in occasione della sfida Italia-Malta, valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Il difensore della Juventus è stato escluso per scelta tecnica dal commissario tecnico Luciano Spalletti ed assisterà alla partita in programma alle ore 20:45 allo Stadio "San Nicola" dalla tribuna.