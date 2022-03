Italia-Macedonia: Orlando impone limite di vendita di bevande alcooliche. I dettagli

Tutto pronto per Italia-Macedonia del Nord, match valido per i playoff qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. In occasione della sfida, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, firma un'ordinanza di limitazione sulla vendita di alcolici

Manca sempre meno al match Italia-Macedoniadel Nord, gara valevole per i playoff qualificazione ai prissimi Mondialidi Qatar 2022, in programma giovedì 24 marzo alle ore 21.00 allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo. In occasione dell'incontro tra la Nazionale azzurra Campione d'Europa guidata dal commisario tecnico RobertoMancini e la formazione macedone, che vedrà il ritorno nel capoluogo siciliano dell'ex rosanero Trajkovski, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato oggi l'ordinanza n° 28/os con la quale saranno imposte alcune limitazioni relativamente alla vendita di bevande alcooliche, in occasione del match tra Italia e Macedonia. Oltre al consueto divieto sulla vendita di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o alluminio, nei pressi dell'impianto sportivo dove si terrà l'incontro, il primo cittadino ha disposto quanto segue:

1. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona del centro storico;

2. che il divieto di cui al superiore punto, avente validità dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 23 e 24 marzo 2022, interessi tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nell’area ricompresa tra piazza G. Cesare e piazza Crispi, in particolare nei siti sottoelencati e nelle zone limitrofe: - Piazza Sant’Anna - Piazza Caracciolo - Piazza Magione - Via Isidoro La Lumia - Via Maqueda - Corso Vittorio Emanuele.

3. La chiusura anticipata, nei predetti giorni, alle ore 24,00 degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nelle zone sopra elencate.