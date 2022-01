Italia-Macedonia non si giocherà al “Barbera”? Rischio campo neutro. Il motivo

Il super green pass apre il caso Italia-Macedonia del Nord: in tanti, nella squadra balcanica, non sono vaccinati o sono vaccinati con lo Sputnik

Lo scorso 10 gennaio sono scattate le nuove norme anti-Covid per quanto concerne il calcio e lo sport, che limitano le attività per i non vaccinati. Se provvisti di green pass base (con tampone, ma senza vaccino), i calciatori possono giocare (in quanto lavoratori) e possono frequentare palestre e spogliatoi, poiché equiparati a luoghi di lavoro. Tuttavia, i cosiddetti giocatori "no vax" non potranno viaggiare in aereo per le trasferte, né in treno, né in navi. Così come non potranno dormire in un hotel o mangiare in un ristorante.