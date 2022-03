Italia-Macedonia, Mancini: “Più grande delusione della carriera, dispiacere enorme”

Le parole del commissario tecnico azzurro nell'immediato post partita della sfida di qualificazione mondiale persa contro la Macedonia

Il commissario tecnico azzurro ha analizzato a caldo la cocente sconfitta, intervenendo nella consueta conferenza stampa del post gara. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Come questa estate è stata la più bella gioia, ora arriva la più grande delusione. Non è semplice pensare ad altro, mi dispiace molto per i ragazzi: a loro voglio molto più bene stasera che a luglio, il dispiacere è davvero grande per loro. Non se lo meritavano, ma questo è il calcio. Non so nemmeno come dire sulla partita: così come contro la Svizzera, dovevamo vincere. Purtroppo quando uno perde deve subire e stare in silenzio. E' così, non saprei cosa dire. Non si può commentare una partita dove abbiamo tirato 40 volte contro 1-2 tiri. Poi è arrivato il gol al 90esimo: sono quelle partite che devono andare così. Io però che sono l'allenatore sono il primo responsabile, i ragazzi no: hanno un grande futuro, sono giocatori forti per il futuro della Nazionale. E' un momento difficile, sarà così nei prossimi giorni".