Italia-Macedonia, Gravina: “Chiesto alla Lega il rinvio del turno di Serie A…”

Manca sempre meno al playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Italia e Macedonia del Nord, gara in programma allo Stadio "Renzo Barbera" di Palermo, giovedì 24 marzo. Intercettato ai microfoni di Radio anch'io sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è espresso in merito alla possibilità di rinviare il turno di Serie A precedente alla sfida fra Italia e Macedonia del prossimo marzo, per permettere al ct azzurro, Roberto Mancini, di avere qualche giorno in più di lavoro insieme ai suoi calciatori.