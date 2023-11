Italia-Macedonia, Chiesa alla vigilia: “Rischio fallimento, ma dobbiamo qualificarci”

"C'è la possibilità di un fallimento come successo in occasione della mancata qualificazione ai Mondiali, ma siamo l’Italia e dobbiamo qualificarci". Lo ha detto Federico Chiesa, intervistato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord, in programma venerdì sera allo Stadio "Olimpico" di Roma. "Ci siamo presi le nostre responsabilità, dobbiamo farci carico anche di questa responsabilità. Scendiamo in campo consapevoli di dover raggiungere l'obiettivo", ha proseguito l'attaccante della Juventus e della Nazionale italiana.