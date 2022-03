Italia-Macedonia 0-1, azzurri fuori dal Mondiale: disastro clamoroso al ‘Barbera’

L'Italia non andrà al Mondiale del Qatar, con la sconfitta per 0-1 contro la Macedonia che costa carissimo agli azzurri

Si infrange sulla Macedonia la qualificazione dell' Italia al prossimo Mondiale. Poco concreta, mai in grado di far male ad una squadra nettamente inferiore per gioco, intensità e valori assoluti. L'Italia è fuori dal prossimo Mondiale del Qatar, con gli azzurri che pagano il gol subito dall'ex Palermo Trajkovski , che nei minuti di recupero sfodera un gran destro dal limite dell'area che batte Donnarumma .

Per la seconda volta consecutiva, l'Italia non andrà al Mondiale, dopo l'eliminazione subita con la Svezia nel 2017. Un nuovo punto di ripartenza per il calcio italiano, che si era fermato a gioire durante l'ultima estate per il trionfo a Euro 2020, e che adesso dovrà reagire ad un'eliminazione che, per contesto e risultato, rende tutti increduli. Diverse le occasioni create dagli azzurri, che però non sono mai andati davvero vicini al gol del vantaggio, se non in occasione dell'errore di Dimitrievski che ha regalato a Berardi un pallone d'oro a porta completamente sguarnita, con il giocatore del Sassuolo che non è riuscito a segnare.