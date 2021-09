Italia-Lituania, Razanauskas: “Siamo stanchi, ma contro gli azzurri daremo tutto”

Le parole in conferenza stampa dell'assistente del c.t. lituano in vista del match contro l'Italia

La Lituania si prepara ad affrontare l' Italia nella gara valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. La nazionale baltica non ha praticamente nessuna chance di qualificarsi alla manifestazione iridata, ma proveranno comunque a fare una bella figura di fronte agli azzurri. Tomas Razanauskas, assistente del c.t. Ivanauskas assente per Covid, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Noi in ogni partita vogliamo raggiungere un risultato positivo, contro Bulgaria, Irlanda del Nord e Italia... È questo che vogliamo. In Bulgaria i ragazzi hanno dato il tutto per tutto, ci siamo difesi bene ma è mancata cattiveria in attacco. Ci è mancato l'ultimo assist in velocità, mentre con l'Irlanda del Nord abbiamo segnato un gol. Contro la Bulgaria invece non siamo riusciti ad avere tante occasioni. In questo gruppo sono tutti importanti, non abbiamo tantissimi giocatori, non abbiamo 20-30 giocatori che possono scendere sempre in campo, quindi qualsiasi assenza ci lascia tristi. Psicologicamente siamo un po' stanchi dopo le ultime due gare. Certo, la partita sarà complicata ma ognuno dovrà trovare dentro di sé le forze e giocare al meglio".