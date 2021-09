Italia-Lituania, Raspadori: “Momento bellissimo. Fatichiamo a capire cos’è successo”

Le dichiarazioni dell'attaccante dell'Italia, Giacomo Raspadori, a margine del successo maturato contro la Lituania

"Si fa fatica a capire quello che è successo. E' un momento bellissimo, arrivato nello stadio del mio club e davanti alla mia famiglia. E' stato perfetto. Primo gol? Sono contento. Peccato perchè potevamo far più gol ma abbiamo fatto un gran primo tempo. Cosa mi ha detto Mancini? Di divertirmi e cogliere l'occasione. Per un ragazzo giovane come me avere l'occasione e sfruttarla è la cosa più importante. Sono davvero contento. Diventare l'attaccante dell'Italia? Penso che sia il sogno di qualsiasi bambino che ha questa passione. Vediamo come andranno le cose in futuro".