Italia-Lituania, Kean: “Tornato con nuovi obiettivi. Era importante dare il 100%”

Le parole dell'attaccante dell'Italia, Moise Kean, a margine del successo maturato contro la Lettonia

"Era importante riprendermi questa maglia e dare il 100%. È sempre un'emozione. Non è stato facile guardare l'Europeo a casa ma ho sempre tifato per i miei compagni e sono felice per la coppa vinta. Dipende dal lavoro e da quanta serietà di metto, i compagni mi hanno sempre accolto".